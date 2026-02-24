Mulino garantizará transparencia en nuevas concesiones portuarias

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció ayer que iniciará un proceso “abierto y competitivo” para la licitación de los puertos de Balboa y Cristóbal, cuyas nuevas concesiones se harán con total transparencia “para no repetir los errores del pasado”.

Según el mandatario, en dicho proceso, “los intereses de Panamá deben estar siempre por encima de cualquier otro interés, garantizando transparencia, eficiencia, inversión, estabilidad jurídica y el mayor beneficio para nuestra República”.

Las declaraciones del mandatario se dan luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) publicara el fallo que declara inconstitucional el contrato entre el Estado y Panama Ports Company.

Mulino dijo que “todo lo actuado no fue en contra de nadie, sino en cumplimiento de la ley, del respeto al patrimonio del país y de los recursos para los panameños de hoy y del mañana”.

Afirmó que “el día de hoy termina una etapa y comienza otra, en la que más de 7,000 trabajadores tienen la certeza de que continuarán laborando; en la que los proveedores saben que seguirán brindando sus servicios; en la que los clientes tienen la tranquilidad de que pueden continuar operando en nuestros puertos; y en la que los inversionistas recuperan la confianza de que aquí sí hay futuro”.