Mulino destaca crecimiento de la economía, el turismo y el sector logístico

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó el crecimiento anual del 9% en turismo y del 4,4% en la economía nacional, así como la expansión del sector logístico y la generación de empleos. Estas declaraciones se dieron durante el acto de toma de posesión de Aurelio Barría Pino como nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).Mulino reafirmó que el país debe mirar hacia adelante, aprender y no repetir errores, donde la Justicia debe hacer su trabajo y el Ejecutivo gestionar y sentar las bases del desarrollo, con una nación con más foros de la CAF, con más EXPOCOMER y eventos de clase mundial y menos cortes de vías.“El país crece con trabajo y con innovación; por eso es necesaria una nueva ley de educación para luchar contra la desigualdad, la cual se profundiza si tenemos una educación pública obsoleta y una privada moderna. Tenemos que igualar hacia arriba; ese es el desafío”, enfatizó el mandatario.El acto protocolar inició con el mensaje de despedida del presidente saliente de la Cámara, Juan Arias, quien juramentó a Barría para presidir la Junta Directiva durante el periodo 2026-2027.Durante su discurso, Barría resaltó la importancia del trabajo conjunto con el Gobierno y señaló que su gestión se centrará en cuatro pilares: impulsar la ley de pasantías para abrir oportunidades a los jóvenes, facilitar el camino hacia la formalización de los emprendedores, potenciar las plataformas de exposición del país y consolidar a Panamá en el turismo de eventos.Asimismo, reconoció los avances del Ejecutivo en materia fiscal, las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) y el manejo del presupuesto. Finalmente, enumeró retos críticos como la minería, la seguridad hídrica y la educación, temas que requerirán políticas públicas y decisiones que prioricen el beneficio de la mayoría de los panameños.