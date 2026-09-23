Mulino confirma en Nueva York reunión de líderes globales en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo un encuentro en Nueva York con Marisol Argueta de Barillas, directora para América Latina y miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial, en el que abordaron el potencial energético y logístico de Panamá.

Durante la reunión se confirmó que Panamá será sede, a finales de octubre de 2026, del Country Strategy Meeting Panama, encuentro que reunirá a líderes y ejecutivos internacionales para analizar oportunidades en energía, innovación y logística.

Entre los participantes confirmados figuran ejecutivos de empresas como AES, A.P. Møller-Maersk, EQT Corporation y Stena Line, además del presidente y CEO del Foro Económico Mundial, Alois Zwinggi.

La agenda también contempla temas como competitividad, economía circular, agua, naturaleza y el fortalecimiento de Panamá como corredor comercial y logístico internacional.

Argueta, además, extendió al mandatario una invitación formal para participar en el Foro Económico Mundial de Davos, previsto para enero de 2027.

La reunión forma parte de la agenda internacional que desarrolla Mulino en Nueva York durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.