Mujeres arroceras avanzan con tecnología para una producción más sostenible

Una jornada de siembra de precisión mediante el uso de drones, liderada por la Asociación de Mujeres Arroceras de Panamá junto al Ministerio de la Mujer, fue destacada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) como una iniciativa que impulsa el papel de la mujer rural en la producción de arroz.

La actividad, realizada en la Finca La Doña, en el distrito de Santa María, provincia de Herrera, permitió resaltar los avances tecnológicos aplicados al cultivo y el esfuerzo de las productoras por fortalecer la soberanía alimentaria del país.

El MIDA reafirmó su compromiso de respaldar acciones que promuevan el liderazgo femenino, la innovación y el desarrollo agropecuario nacional.