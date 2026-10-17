Moody’s asigna calificación de riesgo a los programas de Letras y Notas del Tesoro de Panamá

EI Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informa que Moody’s Ratings asignó la calificación (P)P-3 al programa de Letras del Tesoro y (P)Baa3 al programa de Notas del Tesoro de la República de Panamá.

Ambas calificaciones se ubican en grado de inversión y se derivan de la calificación soberana de largo plazo de la República, Baa3. Hasta ahora, los programas del mercado local no contaban con una calificación propia, aunque la República sí la tiene.

A través de un comunicado, el MEF señala que esta asignación es un importante avance necesario ante la creciente participación de inversionistas internacionales en Letras y Notas del Tesoro, que ha aumentado 35% entre agosto de 2024 y septiembre de 2026, aumentando sus tenencias de USD 974 millones a USD 1,312 millones. Resalta que al 30 de septiembre de 2026 los custodios internacionales mantenían entre 39.5% y 51.2% del saldo de las series colocadas en agosto y septiembre de 2026.

La base internacional también se ha diversificado. Además de los inversionistas que participan a través del enlace con Euroclear, los depósitos centrales de valores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua mantienen USD 32.0 millones en Letras y Notas del Tesoro al 30 de septiembre de 2026, frente a USD 0.3 millones en agosto de 2024. Muchos inversionistas institucionales internacionales, como fondos de inversión, administradoras de activos y aseguradoras, solo pueden adquirir instrumentos que cuenten con calificación de riesgo,por lo cual la falta de calificación en los programas locales limitaba su participación.