Mipymes tendrían problemas de flujo de caja si se amplían descuentos

El Proyecto de Ley 226 que amplía descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores afectaría directamente el flujo de caja de las Mipymes por el desfase entre aplicar el descuento hoy y recuperar el crédito fiscal después, advirtieron economistas.

Patricio Mosquera explicó que el impacto se da porque “una Mipyme concede el descuento hoy sobre el valor de la venta, mientras debe seguir pagando planilla, alquiler, proveedores e insumos. La recuperación del crédito puede darse después”. Con márgenes estrechos y poco capital de trabajo, dijo, “ese desfase puede convertirse en un problema importante de liquidez”. Además señaló que el impacto acumulado sería mayor si muchas empresas aplican descuentos a la vez, y que no está claro qué tan sencillo será utilizar o transferir el crédito fiscal que contempla la ley. Dijo que el objetivo debería ser preservar la protección social sin hacer que su financiamiento dependa de la capacidad de caja de una pequeña empresa.

El economista Eric Molino Ferrer, dijo que “lo que aquí está pasando es que el gobierno no está solucionando el problema se lo está transfiriendo a las pymes. No es verdad que el crédito fiscal ayuda ya que en los descuentos en muchos casos son mayores a la rentabilidad de los productivos servicios vendidos”. Detalló que “se venderían productos a pérdida y que habría que subir el costo a otros clientes para subsidiar esa pérdida. O simplemente se desincentiva la producción y la venta de esos productos lo cual crea desabastecimiento. Al final necesitamos buscar una política pública integral que si reduzca el costo de los alimentos y medicamentos no solo para los jubilados sino a todos los panameños”.

Raúl Moreira, economista, coincidió en que habría afectación para los “emprendedores” que no hacen declaración de renta, porque no podrían deducir el beneficio. “El sacrificio al final deber ser del Estado, no debiera representar inconvenientes las empresas”, indicó.

El especialista Luis Morán advirtió que sin un balance la medida podría afectar el crecimiento empresarial. “Necesitamos que las empresas sigan creciendo y no se vean afectadas”, dijo.

Para evitar el golpe, los economistas propusieron cuatro ajustes antes de sancionar: evaluar cuánto tarda una empresa en recuperar el descuento, focalizar los beneficios adicionales en jubilados de menores ingresos, crear un mecanismo de compensación más inmediato para las Mipymes y aplicar subsidios directos para bienes esenciales.

También pidieron un diálogo entre sectores y una evaluación técnico-financiera.