Ministro de Comercio podrá facilitar y suscribir acuerdo para el retorno de Chiquita

El Consejo de Gabinete aprobó este martes la Resolución N. 99-25, mediante la cual se autoriza al ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, a realizar las coordinaciones necesarias con la empresa Chiquita Panamá LLC y las entidades públicas competentes, con el fin de asegurar la reanudación de la actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro.

La resolución incluye la facultad de “suscribir, en nombre del Gobierno Nacional, los acuerdos que se requieran para la reanudación de operaciones y establecer los mecanismos de seguimiento que permitan monitorear y facilitar la implementación efectiva de los compromisos asumidos”, señala el documento oficial.

El Ejecutivo recordó que, “como consecuencia de una prolongada huelga, la empresa Chiquita inició procedimientos de terminación de relaciones laborales de más de seis mil trabajadores y, posteriormente, notificó la suspensión indefinida de sus operaciones en los distritos de Changuinola y Almirante, invocando causa de fuerza mayor y lo dispuesto en los contratos vigentes con el Estado”.

Ante esta situación, el gobierno nacional subrayó que “consciente del impacto social y económico de la suspensión de actividades, ha impulsado gestiones para lograr el restablecimiento de la operación, considerando la trayectoria de la empresa y su importancia en el desarrollo de la provincia de Bocas del Toro”.

La Presidencia explicó que resulta necesario establecer un canal coordinador de esfuerzos entre distintas instituciones del Estado, “tales como el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), entre otras, a fin de facilitar los esfuerzos por parte del gobierno para la reanudación económica y ordenada de las operaciones de la actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro”.