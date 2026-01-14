Ministerio de Trabajo ejecuta secuestro de bienes a Revisalud

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ejecutó el secuestro de bienes, cuentas bancarias y cuentas por cobrar a la empresa Revisalud, concesionaria del servicio de aseo en el distrito de San Miguelito, como una medida para garantizar el pago de salarios, quincenas y liquidaciones adeudadas a sus trabajadores.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, explicó a periodistas que la acción se tomó para evitar que se repita una situación similar a la ocurrida anteriormente con otras empresas que abandonaron el país dejando a los colaboradores en estado de indefensión. “Precisamente por eso se ejecutó el secuestro, para asegurar que los recursos necesarios queden disponibles y los trabajadores reciban lo que se merecen”, señaló.

Muñoz detalló que el secuestro incluye principalmente cuentas bancarias, cuentas por cobrar y bienes muebles de la empresa. Indicó que varias entidades bancarias ya han realizado las retenciones correspondientes, lo que permitirá iniciar el proceso de coordinación con el sindicato para hacer efectivos los pagos conforme a los procedimientos legales establecidos.

Asimismo, la ministra informó que el presidente José Raúl Mulino instruyó evaluar mecanismos, a través de la banca estatal, para honrar los compromisos laborales sin que los trabajadores tengan que esperar indefinidamente el resultado de los procesos legales. “No podemos permitir que personas con responsabilidades familiares queden a la deriva”, afirmó.

De acuerdo con Mitradel, el monto estimado para cubrir las liquidaciones y la quincena pendiente asciende a aproximadamente 1 millón 520 mil balboas, cifra que será verificada durante el proceso de conciliación y pago a los trabajadores afectados.