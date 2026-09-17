Miles de personas accedieron a más de 11 mil vacantes en “Empleo 2.0”

Con la participación de más de 130 empresas y miles de panameños en busca de una oportunidad laboral, culminó la jornada presencial de Empleo 2.0 by Konzerta, la iniciativa impulsada por la Alcaldía de Panamá que se desarrolló los días 15 y 16 de septiembre en el Centro de Convenciones ATLAPA.

Durante dos días, el evento conectó a ciudadanos con más de 11 mil oportunidades de empleo disponibles, permitiendo a los asistentes presentar sus perfiles y acceder directamente a procesos de selección. El cierre de esta etapa representa un paso importante para quienes buscan incorporarse al mercado laboral, cambiar de empleo o mejorar sus ingresos y la calidad de vida de sus familias.

Al finalizar la actividad, el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, agradeció a las empresas participantes y reconoció el esfuerzo de los panameños que acudieron con fe, esperanza y determinación.“Tengan fe que esto no termina aquí, las empresas seguirán durante los próximos días viendo sus perfiles y de seguro ustedes contarán historias de éxitos, como muchos otros que ya lo están haciendo”, expresó el alcalde.