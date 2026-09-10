Miguel Antonio Lorenzo Fábrega es designado subadministrador del Canal de Panamá

La Junta Directiva del Canal de Panamá designó a Miguel Antonio Lorenzo Fábrega como subadministrador de la vía interoceánica, quien acompañará a la administradora Ilya Espino de Marotta en los retos que enfrentará el Canal durante los próximos años.

Lorenzo Fábrega cuenta con 28 años de trayectoria en el Canal de Panamá, donde ha ocupado distintos cargos de responsabilidad, entre ellos ingeniero estructural, gerente ejecutivo de Ingeniería, subgerente del Diseño del Tercer Juego de Esclusas y vicepresidente de Ingeniería y Servicios.

Desde 2020 se desempeña como vicepresidente de Infraestructura e Ingeniería, posición desde la cual está a cargo de la planificación, mantenimiento, conservación, modernización y gestión estratégica de la infraestructura y los activos del Canal.

También tuvo participación en el diseño, evaluación y ejecución del Programa de Ampliación.

José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva del Canal de Panamá, señaló que la selección se realizó mediante un proceso de evaluación de distintos perfiles.

“La Junta Directiva llevó a cabo, para la selección del subadministrador, un proceso de evaluación de distintos perfiles tan riguroso y técnico como el que condujo a la designación de la administradora. Con esta designación reafirmamos nuestro compromiso con la institucionalidad, la transparencia y la operación segura y continua del Canal”, señaló Icaza.

Lorenzo Fábrega es ingeniero civil egresado de la Universidad Santa María La Antigua. Además, cuenta con una maestría en Ingeniería Estructural de The University of Texas at Austin y formación ejecutiva en la Kellogg School of Management de Northwestern University.

Tras la toma de posesión de Ilya Espino de Marotta como administradora del Canal de Panamá, la Junta Directiva informó que Rubén Pérez Pinzón continuará como subadministrador encargado hasta que Miguel Antonio Lorenzo Fábrega tome posesión formalmente del cargo. Pérez Pinzón había sido designado esta semana para ejercer de manera interina la subadministración de la vía interoceánica.