MIDA realiza mesa técnica agroclimática en Veraguas para orientar la planificación del sector agrícola

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) realizó la mesa técnica agroclimática N.° 25 en Santiago de Veraguas, con la participación de productores y técnicos provinciales, para analizar el comportamiento del clima durante los próximos meses.

El encuentro forma parte del seguimiento mensual que desarrolla el MIDA para orientar al sector agropecuario y contó con la participación de especialistas del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), quienes presentaron el pronóstico oficial correspondiente al periodo de agosto a noviembre.

“Para agosto se espera un aumento de las precipitaciones en el sector norte de Veraguas, mientras que en el centro y sur de la provincia se proyecta una disminución de las lluvias”, detalló la entidad en un comunicado.

Eddy Quintero, representante de la Unidad Agroambiental, Variabilidad y Cambio Climático del MIDA, destacó la importancia de esta información para la planificación del sector. “De estos pronósticos depende la toma de decisiones de los productores en la actividad agropecuaria”, resaltó, al señalar que conocer el comportamiento del clima permite ajustar oportunamente las fechas de siembra y el manejo de los cultivos.