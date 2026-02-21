MEF reduce deuda pública y ahorra $30 millones en intereses

El Ministerio de Economia y Finanzas de Panama informó que el país dio un paso significativo para fortalecer sus finanzas públicas, tras concretar una operación que permitió reducir la deuda pública en 204 millones de dólares.

Asimismo, la entidad detalló que esta acción generará un ahorro anual estimado en 30 millones de dólares en el pago de intereses, lo que permitirá optimizar el uso de los recursos del Estado y mejorar la sostenibilidad fiscal.

De igual manera, el MEF destacó que la operación recibió una demanda histórica en los mercados internacionales, lo que —según señaló— refleja la solidez y el atractivo de la economía panameña ante los inversionistas.

Finalmente, la institución reiteró que continuará actuando con responsabilidad para garantizar estabilidad macroeconómica y sentar las bases de un crecimiento sostenido en beneficio de la población.