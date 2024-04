Más de 65 mil visitantes llegaron a Panamá durante Semana Santa

Más de 65 mil visitantes llegaron al país durante Semana Santa, afirmó la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) Denise Guillén.

“La Semana Santa fue magnífica, en cuanto a la ocupación hotelera, todos los destinos turísticos prioritarios registraron una ocupación hotelera superior al 80%”, dijo Guillén.

Agregó que “en el Casco Antiguo, la Semana Santa provocó que solamente un día, el jueves Santo en comparación con el año pasado, se recibieron 31 mil visitantes más”.

Por su parte, Ovidio Díaz, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, comentó que “en algunos lugares bien otros mal. Por ejemplo, Boquete muy bien, pero Volcán, no también. Provincias centrales no también. Rivera Pacífica muy bien. Ciudad de Panamá, pues aún no tenemos en nuestras manos un producto turístico religioso que podemos decir que podemos llevarlo a los mercados internacionales para que se venda”.