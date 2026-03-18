Más de 5,000 personas visitan el simulador de Cobre Panamá en la Feria de David

La empresa Cobre Panamá informó que más de 5,000 personas han visitado su stand en la Feria Internacional de David, provincia de Chiriquí, en la que han puesto a disposición del público “una experiencia de realidad virtual que permite al público conocer e interactuar con el funcionamiento de equipos utilizados durante la etapa productiva del proyecto, convirtiéndose en uno de los espacios más visitados del evento”.

Del total de personas que han visitado el stand, más de 500 han utilizado el simulador de realidad virtual, reflejando un alto nivel de participación y un marcado interés por conocer cómo operaba una mina moderna a través de la tecnología.

Ubicado en la entrada principal del recinto, en el Edificio David (stands 20, 21, 22 y 23), el espacio permite no solo observar, sino interactuar con simulaciones que recrean el funcionamiento de equipos clave de la operación, facilitando una comprensión más clara de los procesos.

Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, dijo que “más de 5,000 personas se han acercado en pocos días y eso nos confirma algo muy claro: hay interés por entender. Cuando la gente puede ver, interactuar y experimentar, la conversación cambia por completo. Ese es el valor de estrenar esta tecnología en la Feria de David”.

Cobre Panamá marca un precedente en la forma de comunicar la industria, acercando sus procesos al público de manera directa, comprensible y participativa. Esto demuestra que, cuando la tecnología se pone al servicio del conocimiento, es capaz de despertar interés, generar conversación y transformar la manera en que las personas se acercan a la minería.