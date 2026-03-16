Más de 300 proyectos inmobiliarios serán ofertados en Expo Vivienda CAPAC 2026

ML | Expo Vivienda CAPAC 2026, la feria especializada de vivienda organizada por la Cámara Panameña de la Construcción, contempla la presentación de al menos 300 proyectos habitacionales en esta versión.

Los organizadores detallaron que la actividad se realizará del 16 al 19 de abril en el Panama Convention Center. Por el momento, se ultiman detalles con las empresas expositoras, que incluyen: promotoras de vivienda, inmobiliarias, bienes raíces, empresas de decoración y bancos, los cuales ofertarán sus productos y servicios a quienes asistan a la sala de exhibición.

Durante los días de feria, los visitantes recibirán la asesoría y atención de vendedores inmobiliarios y podrán aplicar al interés preferencial. Además, se contará con transporte gratuito desde la 5 de Mayo y los boletos se podrán adquirir en línea.