Más de 2,000 panameños hoy escriben una nueva historia en Cobre Panamá

Más de 2,000 panameños profesionales, técnicos y trabajadores de distintas provincias del país han recibido una nueva oportunidad de empleo y se han incorporado al Plan de Preservación, Mantenimiento y Gestión Segura de Cobre Panamá, llevando estabilidad a sus hogares y nuevas perspectivas para su desarrollo profesional.

En los últimos meses miles de panameños han comenzado a escribir una nueva historia al presentarse oportunidades laborales en el proyecto.

Dos de esas historias son las de Stephanie Barba, de Chitré, provincia de Herrera, quien se desempeña como planificadora de mantenimiento de flota minera, y Salomón Miranda, residente de Río Caimito, en Donoso, Colón, quien aporta su experiencia como operador de planta de energía.

Aunque provienen de lugares distintos, ambos representan a los miles de panameños que encontraron una oportunidad para continuar creciendo en el campo que conocen.

Coclé concentra 893 trabajadores incorporados, seguida de Colón con 493. A nivel de municipios, La Pintada registra 391 colaboradores, Omar Torrijos Herrera suma 297, Penonomé cuenta con 227 y Donoso con 100.

Mientras que más de 1,000 trabajadores pertenecen a comunidades ubicadas dentro del área de influencia del proyecto.