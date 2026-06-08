Mañana iniciará el proceso de licitación para el tercer operador de telefonía celular

Este martes 9 de junio iniciará el proceso de licitación pública internacional para la entrada de un tercer operador de telefonía móvil celular a nivel nacional, informó la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

La convocatoria surge tras la reciente reducción del mercado de cuatro a dos operadores, lo que ha generado una demanda real por nuevas alternativas comerciales para los consumidores.

La licitación contempla la asignación inicial de 40 MHz de espectro radioeléctrico en bandas medias, un recurso fundamental para las redes de quinta generación (5G).

Las competitivas condiciones económicas del proceso permitirán al nuevo operador desarrollar una arquitectura 5G Stand Alone (SA) desde su fase inicial. Esta evolución tecnológica se apoyará en una infraestructura nacional que ya cubre al 96% de la población con señal móvil y ofrece acceso a redes 4G al 86% de los habitantes.

El mercado panameño registra más de cinco millones de líneas móviles activas y una penetración que supera el tamaño de su población.

El segmento prepago representa cerca del 79% del total de las líneas registradas, consolidándose como un sector dinámico y sensible a ofertas competitivas.

Además, el dinamismo de los usuarios locales queda en evidencia con la portabilidad numérica, la cual acumula más de 5.5 millones de transacciones desde el año 2011.

El atractivo para los posibles inversores se complementa con la infraestructura tecnológica del país, respaldada por múltiples cables submarinos internacionales, una red de fibra óptica de amplia cobertura y centros de datos en crecimiento.

Asimismo, el territorio ofrece un entorno jurídico estable y una economía dolarizada que elimina los riesgos cambiarios para el capital extranjero.

En definitiva, este proceso representa una oportunidad clave para acelerar la transformación digital del país, atraer inversión a largo plazo y mejorar la calidad de los servicios móviles.