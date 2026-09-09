Luito Estate debuta con un Geisha vendido a US$14,710 por kilo

Un nanolote de Geisha lavado, correspondiente a la primera cosecha de la finca Luito Estate, alcanzó los 14.710 dólares por kilogramo en la subasta privada de Lamastus Family Estate, por su extraordinaria complejidad de taza.

Se detalló que las empresas Ruli Coffee y GSC International, de Corea del Sur, adquirieron el lote, de 2 kilogramos, tras una puja. El café fue cultivado a 1.930 metros sobre el nivel del mar, en una región cercana al Sendero de Los Quetzales, en las montañas de Boquete.

La sexta subasta de la familia Lamastus, que este año llevó como nombre “First Light, Before the World Wakes”, se prolongó durante 11 horas y 15 minutos. Comenzó a las 18:00 horas del 8 de septiembre y concluyó a las 05:00 horas del 9 de septiembre, con 3.881 ofertas para el lote mejor pagado, confirmó Wilford Lamastus, propietario de Lamastus Family Estate.

“En la subasta ofertamos 26 lotes, con un total de 526 kilogramos de café de la variedad Geisha, en procesos lavado y natural, provenientes de tres fincas de la familia Lamastus: El Burro, Elida y, por primera vez, Luito Estate. Los lotes variaron entre 2 y 40 kilogramos, debido a que en la cosecha 2026 hubo un rendimiento notablemente bajo en todas las zonas de producción, pero con altísima calidad”, dijo.

El perfil de taza presenta notas de jazmín blanco, limón, manzana verde fresca y un delicado final de bergamota.

Luito Estate debuta en la subasta

Como “un accidente de la naturaleza” describió Wilford Lamastus Jr., miembro de Lamastus Family Estate, los resultados de la nueva finca Luito Estate, cuyos árboles, aún muy jóvenes, alcanzaron el mejor precio de la subasta.

Un segundo lote de Luito, de 4 kilogramos y procedente de una polinización cruzada realizada en el semillero antes de su siembra en la finca, se subastó a 6.433 dólares por kilogramo.

“Estos dos lotes, de 2 y 4 kilogramos, representan los primeros 6 kilogramos cosechados en Luito Estate y ambos fueron ofrecidos en la subasta. Es una prometedora región cafetalera que comienza a producir sus primeros granos de extraordinaria calidad”, dijo Lamastus.

“Luito es la finca situada más al norte de Boquete. Este Geisha de proceso lavado es un ejemplo de sobriedad y equilibrio. El bajareque (una neblina casi constante durante la estación seca, proveniente de la Divisoria Continental) ralentiza la maduración de forma extrema. La fermentación es breve y limpia, permitiendo que el terroir se exprese por encima del proceso”, dijo.

A 1.930 metros de altitud, las oscilaciones térmicas que estresarían a la mayoría de las variedades confieren a este Geisha una intensidad aromática imposible de replicar en otro lugar.