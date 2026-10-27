Lotería Fiscal Digital entregará premios de hasta B/.5,000 por facturas electrónicas

La Junta de Control de Juegos (JCJ) aprobó el procedimiento que reglamenta el Sistema de la Tómbola Fiscal Digital, que será comercializado y promovido bajo el nombre de Lotería Fiscal Digital, una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Se detalló que para participar, las personas naturales deberán ingresar a [Panamá Conecta](https://www.panamaconecta.gob.pa/), registrarse en el servicio Lotería Fiscal y escanear el código QR de una factura electrónica emitida a su nombre. Una vez validado el documento, el sistema generará un tiquete digital para el sorteo correspondiente.

Conforme al reporte, se admitirán facturas emitidas hasta dos meses antes de la fecha del sorteo. Además, los documentos deberán registrarse al menos 72 horas antes de la tómbola nacional o de la primera tómbola regional o provincial, según corresponda.

La Lotería Fiscal Digital tendrá tres modalidades: nacional, regional y provincial. La DGI determinará la cantidad de sorteos y sus fechas durante el año.

En la modalidad nacional se entregarán 200 premios, con una bolsa total de B/.440,000 por sorteo. En la regional se distribuirán 50 premios por un total de B/.110,000, mientras que en la provincial habrá 20 premios, con una bolsa de B/.44,000.

Los premios serán de B/.500, B/.2,500 y B/.5,000. La cantidad de premios de cada monto variará según la modalidad del sorteo.

La modalidad regional estará dividida en cuatro zonas: Panamá; Panamá Oeste, Colón y Darién; Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas; y Herrera, Los Santos y Coclé.

Para garantizar la transparencia, la selección aleatoria de los tiquetes se realizará en un estudio de grabación en vivo y se transmitirá por los medios que anuncie la DGI. En cada sorteo participarán un notario público y representantes de la JCJ, la DGI y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). Antes de la selección se inspeccionará el equipo informático utilizado.

Una persona no podrá ganar más de una vez en el mismo sorteo. Si su tiquete resulta seleccionado nuevamente, esa selección será invalidada y se escogerá otro ganador.

Los resultados se publicarán en un periódico de circulación nacional u otros medios nacionales, además de las redes sociales oficiales del MEF y la DGI.

El pago de los premios se realizará mediante transferencia bancaria (ACH). Los ganadores deberán acudir a las Administraciones Provinciales y Seccionales de Ingresos de la DGI con su documento de identidad vigente, el número de cuenta bancaria y una certificación de la cuenta sellada y firmada por el banco.

El plazo para reclamar los premios será de tres meses, contados desde la publicación oficial de los resultados. Los premios estarán exentos del impuesto sobre la renta, conforme al literal g del artículo 708 del Código Fiscal.

El procedimiento también establece que las facturas no ganadoras podrán ser seleccionadas por la DGI para fines de fiscalización tributaria. El tratamiento de los datos personales deberá ajustarse a la Ley 81 de 2019, sobre Protección de Datos Personales.