Los cancilleres de Panamá y China se reúnen en Nueva York

Los ministros de Relaciones Exteriores de la República de Panamá y de la República Popular China sostuvieron una reunión en Nueva York en la que abordaron temas de cooperación marítima, comercial y cultural, según informó la Cancillería panameña.

Los cancilleres Javier Martínez-Acha Vásquez, de Panamá, y Wang Yi, de China, intercambiaron opiniones sobre asuntos de interés común en la agenda bilateral y multilateral.

Durante el encuentro, el canciller Martínez-Acha Vásquez expresó la disposición de Panamá para avanzar en canales técnicos de cooperación marítima. Asimismo, reafirmó el pleno respeto al principio de una sola China, el compromiso con el Estado de derecho y la independencia en la toma de decisiones de sus instituciones democráticas, además del interés de ambas naciones de mantener una relación mutuamente beneficiosa.

Ambas delegaciones coincidieron en la importancia del diálogo franco y abierto, el respeto mutuo y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas.

El encuentro se celebró en el marco del Debate Abierto de Alto Nivel del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) bajo el lema “Defender los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y fortalecer el sistema internacional centrado en la ONU”, convocado por China en su calidad de presidente rotativo del Consejo de Seguridad durante mayo.