López Tom y Luchsinger aspiran a presidir APEDE

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) elegirá el próximo 25 de junio a su nuevo presidente para el periodo 2026-2027. Dos candidatos presentan su postulación: Alberto López Tom y Walter Luchsinger.

Quien resulte ganador, sucederá a Giulia De Sanctis que ha liderado el gremio por dos periodos consecutivos.

Alberto López Tom es socio de De Castro & Robles, firma fundada en 1956. Es especialista en derecho marítimo, corporativo y comercial, y asesor de empresas multinacionales con operaciones en Panamá. Su práctica incluye litigio en materia marítima, seguros y comercial. Dentro de APEDE ha ocupado la presidencia de la Comisión de Asuntos Marítimos; también fue presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL).

Por su parte, Walter Luchsinger, es Ingeniero Industrial por Georgia Institute of Technology, con Maestría en INCAE y M.B.A. de University of Oklahoma. Cuenta con entrenamientos gerenciales en U.S. Federal Government, Columbia University y University of Notre Dame. Acumula 30 años en el Canal de Panamá en áreas de Planificación Ejecutiva, Desarrollo de Negocios, Ingeniería Industrial y Análisis Gerencial. Es miembro activo de APEDE desde 1981. Ha sido vicepresidente, tesorero, secretario y asesor.