Las operaciones en puertos de Balboa y Cristóbal están al 100%

Las operaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal se han reactivado en un 100% permitiendo las exportaciones e importaciones de distintos productos.

Así mismo, los trabajadores de ambas terminales portuarias se mantienen en sus puestos, tras concretarse el proceso de sustitución laboral en las nuevas empresas encargadas de la administración de los puertos, así lo confirmaron empresarios que aseguran que el gobierno ha tenido un buen manejo del tema demostrando que el país tiene la capacidad de garantizar estabilidad logística para un comercio seguro.

Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), indicó que “desde el día viernes de la semana pasada, ambos puertos están trabajando a capacidad como si nada hubiera pasado. Eso es positivo y demuestra que el gobierno se preparó para lo que podía venir”.

Dijo que “los nuevos operadores tienen una alta reputación mundial”. Por un lado, APM Terminals, filial de Maersk, opera el puerto Balboa y por otro, Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario de MSC, se encarga del puerto Cristóbal.

René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá, manifestó que lo importante es salvaguardar la carga, esta en todo momento tienen que seguir manejándose porque es carga internacional y es uno de los pilares más importantes de nuestro país”.

Ricardo Lince, presidente de MAPA, señaló que “estamos tranquilos de la forma profesional en la que se han llevado. El interés de nosotros es que hay continuidad, de que haya una operación de los puertos... Tenemos confianza de las dos empresas de nivel internacional, son compañías que pueden hacer ese trabajo bien”.