Economía

Lamentan fallecimiento del empresario Darío Selles

Líderes de gremios expresaron condolencias a sus familias

Lamentan fallecimiento del empresario Darío Selles
CoNEP | Darío Selles (centro) mientras era galardonado con la medalla Jorge M Arias.
Redacción Metro Libre
07 de abril de 2026

Empresarios lamentaron ayer el fallecimiento de Darío Selles, destacado impulsor del sector industrial del país.

El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) expresó su profundo dolor y recordó que Selles, fue expresidente del gremio y figura destacada de la industria nacional. Afirmaron que “Selles lideró el SIP en momentos clave de su historia, siendo electo presidente por primera vez para el período 1973–1974 y reelegido para 1974–1975”. Años más tarde, volvió a asumir la presidencia para el período 1990–1991, siendo reelegido consecutivamente para los períodos 1991–1992 y 1992–1993. Su trayectoria refleja una participación activa y sostenida en la defensa y desarrollo de los sectores productivos del país. En reconocimiento a su aporte a la industria panameña, fue distinguido como Industrial del Año en 1989. Su legado permanece en la historia institucional del SIP y en el fortalecimiento de la industria nacional. Los industriales acompañan a sus familiares y seres queridos en este momento.

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