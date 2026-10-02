La UE rechaza la amenaza de EEUU de cortar el suministro de diésel

La UE rechazó "categóricamente" este viernes la amenaza de Washington de prohibir las exportaciones de diésel a Europa y pidió una respuesta coordinada ante el aumento de los precios.

Para aliviar el mercado, la administración estadounidense está presionando a Europa para que recurra a sus reservas de emergencia de gasóleo e incluso amenaza con prohibir sus exportaciones de carburantes a la UE en caso de negativa.

Pero una prohibición de este tipo "perjudicaría nuestra confianza en Estados Unidos como socio fiable", advirtió una portavoz de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen.

La UE está, en cambio, "dispuesta a una acción colectiva" con la Agencia Internacional de la Energía para decidir si recurrir o no a las reservas estratégicas de los Estados, como se hizo el pasado marzo.

El viernes, el presidente francés Emmanuel Macron habló por teléfono con su homólogo estadounidense Donald Trump y le dijo que "los países del G7 tenían un interés común en actuar de manera coordinada, sin restricciones a las exportaciones", indicó el Elíseo.

Macron, que también habló con el primer ministro canadiense, Mark Carney, quiere convocar lo antes posible una videoconferencia de los dirigentes del G7 para garantizar la coordinación en esta cuestión, añadió la presidencia francesa.

Por su parte el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo en X que sus "socios europeos deberían acelerar la aplicación de sus compromisos actuales y poner inmediatamente a disposición volúmenes adicionales para paliar las perturbaciones actuales".

Y el miércoles Trump dio a entender que podría incluso prohibir las exportaciones estadounidenses de diésel.

La interrupción de los suministros estadounidenses tendría grandes consecuencias para la UE, ya que el 50% del gasóleo importado por los Veintisiete países del bloque procede de Estados Unidos.

Los ataques ucranianos contra las infraestructuras energéticas rusas y el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán están afectando a la producción de diésel, aunque las refinerías situadas en otras partes del mundo funcionan normalmente.