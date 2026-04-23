La UE aprueba un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y nuevas sanciones a Rusia

La UE aprobó finalmente un préstamo de 90.000 millones de euros (105.000 millones de dólares) para Ucrania, que estuvo meses bloqueado por el veto de Hungría y que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, celebrará este jueves con los dirigentes del bloque en una cumbre europea en Chipre.

Los europeos también aprobaron un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el vigésimo desde la invasión de la exrepública soviética en febrero de 2022, dirigidas al sector bancario ruso y que añaden nuevas restricciones a las exportaciones de petróleo, cuyos ingresos financian gran parte de su guerra contra Ucrania.

"Llegamos a Chipre con buenas noticias", declaró la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. "Mientras Rusia redobla su agresividad", Europa refuerza su apoyo a Ucrania y su "presión sobre la economía de guerra rusa".

El levantamiento del veto de Hungría, tras meses de bloqueo, permitirá que la Comisión Europea abone un primer tramo de este préstamo adoptado en diciembre.

El consenso también fue allanado después de que Eslovaquia retirara sus objeciones, luego de que Ucrania reanudara el flujo de petróleo ruso hacia Europa por el oleoducto Druzhba, que había sufrido daños.

"Se ha desbloqueado el punto muerto", dijo en X la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas. "La economía de guerra de Rusia está bajo una presión creciente, mientras que Ucrania cuenta con un apoyo fundamental", añadió.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que se reunirá en Chipre con los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, celebró la aprobación del préstamo europeo.

Este "reforzará nuestro ejército, hará que Ucrania sea más resiliente y nos permitirá cumplir con nuestras obligaciones sociales para con los ucranianos", afirmó en un mensaje publicado en Facebook.

"Es importante que Ucrania alcance este nivel de seguridad financiera, tras más de cuatro años de guerra a gran escala", añadió el mandatario, que dijo esperar un primer desembolso "entre finales de mayo y principios de junio".

Sin embargo, Zelenski no dudó en presionar a Europa, al considerar que su país merece "la plena adhesión a la UE" y no simples "ventajas simbólicas".

- Desbloqueo de Hungría -

Este préstamo, garantizado por el presupuesto de la UE, permitirá que Ucrania financie la guerra contra Rusia durante el periodo 2026-2027.

Unos 60.000 millones se dedicarán a este esfuerzo bélico y 30.000 millones a asegurar el funcionamiento del Estado.

Las bases de un acuerdo definitivo se sentaron el miércoles, pero fue necesario esperar a que concluyera el procedimiento.

Su aprobación demuestra que la derrota electoral del primer ministro saliente ultranacionalista Viktor Orbán en Hungría no ha tardado en tener repercusiones a nivel europeo.

Orbán fue siempre una excepción entre los dirigentes de la UE por su cercanía al presidente ruso Vladimir Putin, y ha criticado las sanciones del bloque contra Rusia.

Tras la aplastante derrota electoral que sufrió este mes frente a Peter Magyar, figura de la oposición proeuropea, se espera que las decisiones sobre Ucrania del grupo se tomen con más agilidad.

El político húngaro seguirá en el cargo hasta el mes que viene, pero no asistirá a la cita.

Hungría había condicionado su acuerdo a la reanudación de los suministros de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba que transita por Ucrania, el cual resultó dañado en enero por ataques rusos y cuyo bombeo fue restablecido esta semana.