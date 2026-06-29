La producción de papa creció un 28.8% y superó los 518 mil quintales anuales

La producción de papa en Panamá alcanzó los 518,613 quintales al año, un aumento de 28.8% frente a los 402,625 quintales reportados en el último ciclo, según datos de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

El cultivo es sostenido por 314 productores a nivel nacional. De acuerdo a los datos oficiales, el 99.8% de la producción se concentra en la provincia de Chiriquí, mientras que el 0.2% restante proviene de la Comarca Ngäbe Buglé.

Para lograr este repunte, la superficie sembrada creció 239 hectáreas, un 29.5% más, y la cosechada se amplió en 199 hectáreas, equivalente a un 24.6%.

En términos económicos, el cultivo generó un impacto de 17.5 millones de balboas en bienes y servicios agropecuarios. Del total, el 62% correspondió al uso de insumos agrícolas, 11% a mano de obra no especializada, 10% a preparación de suelo y 16% a actividades técnico-administrativas.

No obstante, el ciclo enfrentó afectaciones por variabilidad climática, enfermedades y baja disponibilidad y calidad de semilla. El MIDA explicó que “las afectaciones que se presentaron durante el ciclo del cultivo tuvieron relacionadas con la variabilidad climática, enfermedades, baja disponibilidad y calidad de semilla. Se reportó 3.88 hectáreas perdidas, el 90% específicamente en el área comarcal y sin cosechar 34.47 has que representa 19,323.3 quintales”.