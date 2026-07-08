La OMI condena los nuevos ataques a barcos en el estrecho de Ormuz, donde permanecen varados 6.000 marinos

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, ha condenado los nuevos ataques registrados a embarcaciones que transitaban por el estrecho de Ormuz, donde casi 6.000 marineros permanecen varados a bordo de buques que no pueden abandonar la zona de forma segura

“Lamento verme obligado una vez más a pronunciarme tras los ataques contra buques mercantes y marineros inocentes, debido a circunstancias geopolíticas ajenas a su control”, ha afirmado el panameño al frente del organismo de Naciones Unidas responsable de garantizar que el transporte marítimo sea seguro y respetuoso con el medio ambiente.

En este sentido, mientras no se pueda garantizar la seguridad de las tripulaciones, ha instado a los Estados de abanderamiento, armadores, operadores y a todas las autoridades pertinentes a evitar exponer a los marineros a peligros innecesarios al transitar por el estrecho de Ormuz.

Asimismo, ha reclamado a los gobiernos implicados que actúen con la máxima moderación y reduzcan la tensión sin agravar la situación para facilitar la salida segura de los buques que aún permanecen atrapados en el Golfo Pérsico desde el inicio de la crisis.