“La industria del astillero es el futuro”: Mulino visita ASTIBAL en Balboa

El presidente José Raúl Mulino realizó este miércoles una visita a las instalaciones de Astilleros Puerto de Balboa (ASTIBAL), ubicado en la entrada pacífica del Canal de Panamá, donde conoció las operaciones que ejecuta esta empresa, perteneciente al grupo español ALIMIA SHIPYARDS GROUP, que cuenta con 30 años de experiencia en el sector.

Se detalló que esta empresa genera más de 1,000 puestos de trabajo con 70 empresas proveedoras

El mandatario Mulino fue recibido por el presidente de ASTIBAL, Fernando Remolina.

“La industria del astillero es el futuro de este país”, expresó Mulino a los directivos de la empresa, a quienes felicitó por la inversión que han realizado y los servicios que ofrece con calidad internacional, destacó lo que esta industria representa para el país que día a día trabaja en el fortalecimiento de su posicionamiento como hub logístico.

Luego el presidente Mulino, junto a directivos de la empresa, recorrió y observó cómo operan cada uno de los 3 diques secos con los que cuenta ASTIBAL en el astillero de Balboa para atender las diversas necesidades que pueda tener una embarcación o cliente.

“Los felicito, sigan adelante, dando siempre la milla extra”, expresó el mandatario Mulino.

“Este es el futuro, los felicito, continúen trabajando como lo están haciendo para que todo el mundo conozca que en Panamá hay un buen astillero, de calidad”, reiteró el presidente Mulino, a la fuerza laboral, que también la integran féminas profesionales.

Además de ASTIBAL, el grupo ALIMIA SHIPYARDS GROUP está conformado por los astilleros de ASTICAN y ASTANDER localizados en la Islas Canarias y el Golfo de Vizcaya, respectivamente, destacándose como especialistas en la realización de todo tipo de proyectos de reparación, mantenimiento y conversión en cualquier embarcación bajo los más estrictos estándares de calidad.

El astillero de Balboa, con capacidad para varar buques tipo Panamax, fue construido hace más de 100 años con el fin de prestar servicio de reparación y mantenimiento a las embarcaciones que transitaban por el Canal de Panamá. Tras ser rehabilitado el astillero para poder ofrecer los niveles de seguridad, eficacia, calidad y profesionalidad, las instalaciones comenzaron a funcionar a pleno rendimiento en mayo de 2023.