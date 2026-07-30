La eurozona retoma el crecimiento a pesar del conflicto en Oriente Medio

La economía de la eurozona creció en el segundo trimestre, impulsada por el repunte de la actividad económica en Francia e Irlanda tras un mal inicio de año, y a pesar del impacto del conflicto en Oriente Medio.

El producto interior bruto (PIB) de los 21 países que comparten la moneda única creció un 0,4% entre abril y junio, con respecto al trimestre anterior, según datos publicados el jueves por Eurostat.

Este nivel supera las expectativas de los economistas encuestados por Bloomberg, quienes pronosticaban un aumento del 0,2%.

La actividad económica recupera un impulso positivo tras haber registrado un estancamiento durante los primeros tres meses del año, según las cifras revisadas de Eurostat, que inicialmente había informado de una ligera contracción del PIB en ese trimestre.

La economía europea demuestra así una resistencia mayor de la esperada, a pesar del conflicto en Oriente Medio, que ha provocado un fuerte aumento de los precios de la energía y perturbado las cadenas de suministro en algunos sectores.

- Fluctuaciones en Irlanda -

Sin embargo, los resultados del crecimiento de la zona euro se vieron nuevamente condicionados por los movimientos erráticos de la economía irlandesa. Esta registró un repunte de su PIB del 3,9% en el segundo trimestre, tras una caída del 7% en el trimestre anterior.

Estas fuertes fluctuaciones no están relacionadas con la economía subyacente, sino con operaciones puramente contables de las multinacionales que establecieron su sede europea en la isla para aprovechar las ventajosas condiciones fiscales que ofrece a las empresas.

No obstante, el resto de la zona euro muestra una resiliencia mejor de la esperada.

Alemania, la principal economía de la zona, vio crecer su PIB un 0,2% entre abril y junio, y Francia regresó a la senda del crecimiento (+0,2% también), tras una contracción del 0,1% en el primer trimestre.

En España, el PIB creció un 0,7% en el segundo trimestre, aunque el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacó el "contexto internacional complejo".

En el conjunto de los 27 países de la Unión Europea, el PIB creció un 0,5% respecto al trimestre anterior, lo que también muestra una mejora, tras un modesto aumento de 0,1% en los primeros tres meses del año.

A pesar del impacto energético relacionado con Irán, "prevemos un crecimiento de alrededor del 0,25% por trimestre" de aquí a mediados de 2027, comentó Andrew Kenningham, economista jefe para Europa de Capital Economics.

- Encrucijada para el BCE -

Estas cifras sin duda alimentarán los debates en el seno del Banco Central Europeo (BCE), dividido entre su misión de velar por la estabilidad de los precios en la eurozona y el temor a frenar el escaso crecimiento en Europa.

La institución optó por la cautela la semana pasada y mantuvo sus tasas de interés de referencia, tras haberlas elevado en junio por primera vez desde 2023 para intentar contener la inflación.

Sin embargo, algunos de sus miembros abogaron por un nuevo aumento, lo que alimentó las especulaciones entre los economistas sobre un nuevo endurecimiento en la próxima reunión de política monetaria, programada para septiembre.

En general, estos nuevos datos hacen que una subida "sea cada vez más probable", estimó Rory Fennessy, de la consultora Oxford Economics.