El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, realizó su primera gira oficial de trabajo en la provincia de Chiriquí, donde se reunió con autoridades locales y representantes del sector productivo para explorar oportunidades de cooperación e impulsar proyectos de desarrollo regional.

Durante su visita, el diplomático sostuvo encuentros con los alcaldes de David, Joaquín De León, y de Boquete, Eduardo Rodríguez, con quienes abordó iniciativas relacionadas con la gestión del agua, la agricultura, la preservación de los recursos naturales y el intercambio de conocimientos técnicos.

En la reunión con el alcalde de David, Cohen exploró alternativas para aplicar tecnología israelí en la administración del recurso hídrico y el desarrollo agrícola. Además, evaluó la posibilidad de organizar futuras giras médicas en beneficio de la población.

Por su parte, con el alcalde de Boquete conversó sobre estas mismas áreas de cooperación, así como el intercambio de experiencias y asesoría técnica para fortalecer la conservación de los recursos naturales.

Asimismo, el embajador presentó la oferta académica y de formación profesional de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Israel (MASHAV). También manifestó su interés en vincular a los gobiernos locales chiricanos con la Federación de Autoridades Locales de Israel, para promover el intercambio de buenas prácticas en gestión municipal.

La agenda incluyó una reunión con la junta directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí (CAMCHI), presidida por Mavis Aro Polo, en la que se abordaron alternativas para dinamizar el intercambio comercial y generar oportunidades de inversión, innovación y cooperación empresarial.

En ese sentido, ambas partes coincidieron en la importancia de promover futuras delegaciones comerciales y fortalecer los vínculos entre los gremios locales y las cámaras de comercio Israel–América Latina y Panamá–Israel.

Como parte de las actividades de carácter social, el embajador Cohen, acompañado de su esposa, Shira, y del rabino Yacov Poliwoda, realizó una donación de alimentos al comedor de la Escuela Primaria El Faro, que atiende a 45 niños de la comarca Ngäbe-Buglé.

Además, el diplomático conoció los procesos de cultivo y producción de café en Chiriquí, una actividad que ha proyectado a Panamá en escenarios internacionales y que representa una oportunidad para fortalecer los vínculos comerciales y productivos entre ambos países.