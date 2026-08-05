$!La economía “presionada” por el aumento de precios

Empresarios, economistas y consumidores coinciden que en el país se registra un leve aumento en el precio de alimentos, bienes y servicios básicos, como consecuencia del alza del petróleo provocada por el conflicto bélico en Oriente Medio que inició en febrero de este año.

Según los consultados, el alza del crudo impacta en los precios de los combustibles, por lo tanto esto tiene un efecto inmediato en el valor de los alimentos, productos de aseo, actividades recreativas, fletes marítimos, logística y transporte, situación que comienza afecta el poder adquisitivo y la economía en los hogares.

Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), explicó que la “inflación registrada este año está influenciada por factores externos, principalmente por el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre los precios del petróleo y los costos del transporte”. No obstante, señaló que, según los estudios del gremio, “la inflación se mantiene por debajo del 1.8% durante el primer semestre del año”.

Barría Pino agregó que “el aumento en los precios de los combustibles representa un duro golpe para los panameños, ya que el alza de la gasolina y el diésel impacta directamente en el costo de bienes y servicios”. “Sin duda, es un indicador que debemos monitorear de forma permanente”, afirmó.

En tanto, el economista Patricio Mosquera, detalló que “el conflicto internacional puede ejercer presión sobre los precios, principalmente a través de mayores costos de energía, transporte, fertilizantes y logística. En una economía abierta como Panamá, esas presiones pueden trasladarse gradualmente a algunos alimentos y productos de aseo”.

Mosquera manifestó que “depende de la duración del conflicto, de los inventarios, de los contratos de importación y de la capacidad de mantener el abastecimiento y la competencia”.

Mientras, el especialista Luis Morán comentó que “se observa leve incremento, producto de la situación internacional. La inflación importada afecta el desempeño de los precios. Hay que monitorear la fluctuación de precios y establecer estrategias a corto y largo plazo para reducir la dependencia de precios internacionales”.

Por su parte, Pedro Acosta, de la Unión Nacional de Consumidores (UNCUREPA), dijo que “el aumento en los precios de los alimentos y productos de aseo afecta significativamente el presupuesto de las familias”. Recomendó a los consumidores que “deben revisar sus hábitos de compra para evitar gastos innecesarios y adquirir únicamente lo que realmente necesitan mientras dure el conflicto”.