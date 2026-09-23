La economía mundial resiste en 2026 pero la incertidumbre permanece, advierte la OCDE

La economía mundial resistirá mejor de lo esperado las turbulencias de la guerra en Oriente Medio, gracias a los subsidios públicos a los precios de la energía y al dinamismo de las inversiones en inteligencia artificial, señaló este miércoles la OCDE, que advirtió de un entorno de incertidumbre.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico elevó en 0,1 punto, a 2,9%, su pronóstico de crecimiento mundial para 2026 en su informe trimestral sobre la economía mundial.

Se trata de una desaceleración respecto al año pasado (+3,4 %), atribuible al encarecimiento de la energía y a los precios más altos que erosionan el poder adquisitivo.

“El crecimiento económico mundial se ha desacelerado, pero se ha mantenido resiliente”, señaló la institución con sede en París.

Como factores de resistencia, menciona “las medidas discrecionales de apoyo gubernamental, el uso parcial de materias primas sustitutivas (como el carbón), el aumento de la oferta no procedente de las economías del Golfo y las retiradas de las reservas de petróleo”.

También, de forma destacada, “el dinamismo persistente de las actividades relacionadas con la inteligencia artificial”.

El crecimiento alcanzaría luego el 3% en 2027 (-0,1 punto) gracias a una relajación gradual de los precios de los combustibles y a un retroceso de la inflación.

Este último indicador se desacelerará, según la OCDE, impulsado en particular por un aumento de las tasas de interés de referencia por parte de varios bancos centrales, entre ellos el BCE en la zona del euro y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

- Incertidumbre -

Sin embargo, la OCDE evita el optimismo excesivo: las perspectivas mundiales siguen dependiendo de la evolución de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán iniciada a fines de febrero.

El conflicto ha afectado al suministro de petróleo y gas, especialmente por el bloqueo de Teherán del estrecho de Ormuz, estratégico para el transporte de hidrocarburos.

El petróleo volvió a situarse por debajo de los 100 dólares esta semana, con la esperanza de avances diplomáticos mientras los líderes mundiales se reúnen en Asamblea General de la ONU en Nueva York.

En ese contexto, la OCDE también revisó al alza sus perspectivas para Estados Unidos (+2,2 % en 2026 y +2,1 % en 2027), mientras prevé que China experimente una desaceleración al 4,5% este año y luego al 4,2% en el siguiente.

Según el informe, la zona euro se mantendrá firme en 2026 (1%, +0,2 puntos), impulsada especialmente por Alemania (1,1%, +0,4 puntos). La previsión para Francia se rebajó a 0,4% para 2026 (-0,3 puntos).

- El Niño presiona a América Latina -

En América Latina, la OCDE prevé que Argentina pierda impulso, tras crecer un 4,5% en 2025. La organización rebajó sus perspectivas para este año al 2,6% (-0,2 puntos) y en 2027 al 3,0% (-0,5 puntos).

No obstante, “se espera una mayor desinflación en Argentina”, hasta el 30,8% este año, “a pesar de los obstáculos que plantean los costos de la energía y los fertilizantes”, dice el informe.

Las dos principales economías latinoamericanas, México y Brasil, quedan mejor paradas y lograrán sortear las presiones geopolíticas.

México lidera la mejora de las perspectivas regionales, con un crecimiento de 1,5% (+0,7 puntos) en 2026 y 1,8% (estable) en 2027, mientras Brasil se mantendrá relativamente sólido este año (2%, +0,4 puntos) y el siguiente (1,9%, -0,2 puntos).

La región, al igual que el resto del mundo, enfrentará su verdadera amenaza en los fenómenos meteorológicos extremos.

Tras las olas de calor de este verano en Europa y otras regiones, el fenómeno de El Niño, que según los expertos será el más potente jamás registrado, alcanzaría su punto máximo hacia finales de año, con posibles efectos hasta 2027.

“Esto, sumado a ciertas interrupciones persistentes en el suministro de fertilizantes procedentes del Golfo, podría amplificar las presiones al alza previstas sobre los precios de los alimentos”, advirtió la OCDE.

Potencialmente, reducirá “la producción agrícola en las economías más expuestas de América Latina, África y la región de Asia-Pacífico”, dijo.