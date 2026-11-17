La Dirección General de Ingresos (DGI) informó este martes 17 de noviembre que el Facturador Gratuito presenta intermitencias, situación que podría afectar a los contribuyentes al momento de emitir sus facturas electrónicas.

A través de un comunicado, la entidad indicó que mantendrá informados a los usuarios sobre cualquier eventualidad relacionada con el servicio.

La DGI recomendó a los contribuyentes seguir sus canales oficiales de comunicación, entre ellos su portal web dgi.mef.gob.pa y su cuenta de Instagram @dgipma