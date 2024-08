La confianza del consumidor en Panamá aumentó en julio

La confianza de los consumidores panameños creció y se prevé que siga así para los meses próximos, según el índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) presentado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) en alianza con The Marketing Group.

Uno de los componentes del índice, la probabilidad de ahorrar dinero en los próximos 12 meses, registró 76 puntos, aumentando 4 puntos desde la medición de abril 2024, cuando se situó en 72 puntos.

Actualmente, todavía refleja ciertos niveles de desconfianza, el alza es una señal positiva hacia mayor estabilidad económica, según se explicó. El indicador sobre las perspectivas de la situación económica general del país para los próximos 12 meses alcanzó los 94 puntos, un alza “impresionante de 26 puntos en comparación con abril 2024”.

Respecto al desempleo, la nueva medición se sitúa en 91 puntos. Es decir, una ligera disminución de 6 puntos respecto a la medición anterior.

En la medición de julio 2024, el 32% considera que es muy probable que obtenga un trabajo y el 33% que es bastante probable que tenga trabajo.

El 12% que es poco probable obtenerlo, mientras que, el 21% considera que no tendrá empleo y un 2% no sabe. En ese sentido, Domingo Barrios, presidente de he Marketing Group, comentó que “la confianza del consumidor está mejorando.

El panameño está creyendo fuertemente en la dirección positiva que va el gobierno, a estabilizar la confianza del país. También en que el empleo se va a mantener y va a mejorar”. Por su parte, Juan Arias coincidió que “a nivel interno hay un optimismo y se aumenta la confianza en el futuro económico del hogar con la llegada del nuevo gobierno. Esto es positivo. Si bien es cierto, no hemos llegado a los índices que teníamos en años anteriores, toda mejoría es en positivo”.