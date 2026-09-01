La CCIAP respalda marca “Panamá, Anfitrión del Mundo” para atraer inversión y empleo

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) respaldó la nueva marca país “Panamá, Anfitrión del Mundo” y señaló que representa una oportunidad para fortalecer la confianza internacional, atraer inversión extranjera, impulsar el turismo y generar empleos.

El pronunciamiento se dio luego de la presentación de la marca por parte de Salomón Shamah, director general de PROMTUR Panamá, ante la Junta Directiva del gremio que preside Aurelio Barría Pino.

Para el sector empresarial, el valor principal de la marca es que va más allá de la promoción turística. Barría Pino indicó que el país debe proyectarse también como un destino idóneo para invertir, establecer empresas y hacer negocios. Destacó que Panamá cuenta con atributos que respaldan ese posicionamiento: conectividad, infraestructura, ubicación estratégica y una economía basada en el comercio y los servicios.

El presidente de la CCIAP subrayó que la confianza debe ser el eje de la proyección internacional. “Cuando una empresa decide establecerse en Panamá o llega nueva inversión, estamos hablando de confianza. El reto es convertir esa confianza en inversión, actividad económica y empleo”, afirmó. Por ello, el gremio consideró que la marca debe acompañar los esfuerzos para atraer capital, promover exportaciones y fortalecer los sectores productivos.

En un comunicado, la CCIAP resaltó la necesidad de que “Panamá, Anfitrión del Mundo” trascienda las administraciones de gobierno y se consolide como un activo de todos los panameños, con respaldo del sector público y privado. Bajo el concepto “Únicos por naturaleza, anfitriones por vocación”, la organización concluyó que el país tiene los atributos para competir globalmente y que corresponde comunicarlos con consistencia para convertirlos en oportunidades reales.