La CCIAP apoya feria de empleo de Expo Konzerta Online 2025

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) participa como patrocinador aliado en “Expo Konzerta Online 2025”, que se llevará a cabo del 22 al 28 de septiembre de 2025, promoviendo así la generación de empleos y la reactivación de la economía, objetivos claves de este gremio empresarial con el propósito de promover, conectar y defender a la empresa privada por el bienestar nacional.

Los aspirantes que visiten Expo Konzerta Online 2025, podrán aplicar a más de 5 mil oportunidades laborales que ofrecen la más de 100 empresas locales e internacionales que están participando, en perfiles de todas las áreas, tanto administrativos, operativos, comerciales, técnicos y tecnológicos, para nivel junior como profesional.

“La Cámara tiene una obsesión: generar empleo. Porque el trabajo digno no es solo una necesidad económica: es la base del desarrollo humano y social. Cuando una persona tiene empleo, se activa la economía de su hogar, mejora su calidad de vida y contribuye directamente al país. Por eso, desde este gremio empresarial, apostamos por acciones concretas”, expresó Juan Arias, presidente de la CCIAP.

Además, dijo que el empleo no puede seguir esperando. “Tenemos claro que la generación de empleos de calidad es el camino para un Panamá más justo y productivo. Por eso no solo hablamos: actuamos. En junio organizamos una feria de empleo y seguimos apoyando esta iniciativa que es parte de ese compromiso, porque cada empleo que se crea es una vida que cambia, una familia que crece y una comunidad que progresa”, añadió.

Expo Konzerta Online es un evento totalmente digital de alcance nacional. El único requisito para poder postularse es que los participantes tengan un perfil creado en Konzerta. Para hacerlo no es necesario llenar formularios: el portal cuenta con una implementación de IA que actualiza o crea el perfil con solo subir un documento con el curriculum vitae.

Entre algunas de las empresas participantes figuran, Terpel, Muebles Jamar, Gelarti, Grupo TLA, Hotel Santa Maria, Súper 99, Agua Cristalina, Foundever, Trade Alliance Corporation, Hospital Nacional, Mercantil Banco, Del Monte, Grupo Q, Droguería Saro, Cemex, Choucair Testing, Panama Car Rental, Multibank, Universidad del Istmo, Motta internacional, Centro de Pinturas Pintuco.

También estarán presentes, BAC, la Casa del Médico, Empresas Melo, Bonage, Cochez, Novey, Adiser, Iterum, Intaco, Ricardo Pérez, Alórica, El Machetazo, Bern Hotels & Resort, Farmacias Arrocha, Estrella Azul, H&M, Power Club, Grupo Maito, UETA Inc, The Panama Clinic, Aliss, Superintendencia de Bancos, Disnaempa, Mi Bus, Banco La Hipotecaria, Más Móvil, Sky Chef, Jumbo Market, entre otras.

Desde el 2022, la CCIAP apoya esta feria de empleo, como parte de la alianza estratégica que selló con su empresa miembro Konzerta.com, cuando lanzaron la plataforma de empleo que funciona por medio de la página web del Centro de Formación Profesional y Desarrollo Empresarial de la CCIAP a través del dominio www.formacionprofesionalcciap.com .