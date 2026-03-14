La Asociación de Líneas Aéreas ratificó su nueva junta directiva

La Asociación de Líneas Aéreas de Panamá (ALAP) ratificó su Junta Directiva para el período 2026-2027, con Carlos Conde, de Air Europa, al frente de la organización por un nuevo período.

La ALAP continuará impulsando iniciativas para fortalecer la conectividad aérea del país, promover el crecimiento del turismo y contribuir al desarrollo de la aviación comercial en Panamá.

El presidente de ALAP, Carlos Conde, destacó que el principal objetivo de la organización será continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades y con los diferentes actores de la industria para fortalecer el rol de Panamá como uno de los principales centros de conectividad aérea de la región.

"Panamá tiene una posición estratégica única en el continente y una industria aérea sólida. Desde ALAP continuaremos promoviendo iniciativas que contribuyan a mejorar la conectividad, facilitar las operaciones de las aerolíneas y apoyar el crecimiento del turismo, una actividad clave para la generación de empleo y desarrollo económico en el país", señaló Conde.

Panamá registró un crecimiento interanual de 1,7 millones de pasajeros adicionales en 2025, alcanzando casi 21 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento interanual cercano al 9%. El tráfico aéreo entre Panamá y Estados Unidos superó los 4,6 millones de viajeros, con un crecimiento interanual de 8,1%, un resultado especialmente relevante considerando que el tráfico total entre América Latina y Estados Unidos registró una ligera contracción durante el mismo período.

La nueva Junta Directiva de ALAP buscará promover un entorno favorable para el desarrollo de la aviación comercial, fomentar el diálogo entre el sector público y privado y apoyar iniciativas que atraigan más vuelos, nuevas rutas y mayor tráfico de visitantes al país”.

Miembros de la directiva:

María Eugenia Onofre (United Airlines) como Vicepresidenta, Adriana Fabrega (Discover the World) como Secretaria, María Pilar Sima (Delta Air Lines) como Tesorera, y María Luisa Navarro (Copa Airlines) como Vocal. Como suplentes fueron designados Yusuf Islam Egici (Turkish Airlines), Ithiel Tribaldos (Fly Trip) y Eduardo Stagg (Air Panamá).