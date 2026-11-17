La Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña (APIMPA) expresó su respaldo a la decisión del presidente de la República, José Raúl Mulino, de iniciar las conversaciones para alcanzar un nuevo acuerdo con la empresa Minera Panamá, así como de promover un proceso ordenado, controlado y debidamente fiscalizado para la eventual reactivación de las operaciones.

En un comunicado oficial, el gremio consideró fundamental que este proceso se desarrolle garantizando el estricto cumplimiento de todas las normativas legales, ambientales y laborales de la República de Panamá, bajo condiciones de equidad y transparencia, sin privilegios adicionales ni tratos diferenciados respecto al resto de las empresas establecidas en el país.

Asimismo, APIMPA indicó que recibe con particular confianza la designación del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, para liderar este proceso de acercamiento.

Según la asociación, la gestión de Moltó se ha caracterizado por una visión integradora que desde el primer momento ha procurado escuchar a todos los actores involucrados, reconociendo el papel estratégico de los proveedores locales y el fortalecimiento de la cadena de valor nacional.

La asociación aseguró que los proveedores panameños cuentan con la capacidad técnica, operativa y humana para atender las exigencias del sector. A través de APIMPA, continuarán trabajando en el fortalecimiento y la profesionalización de los pequeños y medianos empresarios nacionales para que alcancen estándares de talla internacional y participen activamente en la cadena de valor.

Como asociación, darán seguimiento riguroso y permanente a cada etapa de estas conversaciones y decisiones, respaldando las acciones del Gobierno Nacional orientadas a generar estabilidad, dinamizar la economía y asegurar beneficios justos para todos los panameños.

La APIMPA es un grupo que aglutina a más de 150 compañías panameñas, con operaciones en todas las provincias del país, generando empleos directos e indirectos.