La APEDE ve oportunidad estratégica en la adquisición total de Petroterminal de Panamá

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) afirmó que la adquisición por parte del Estado del 41% restante de las acciones de Petroterminal de Panamá (PTP) representa una oportunidad para fortalecer al país como un centro logístico y energético regional.

El gremio sostuvo que el desarrollo de PTP debe responder a una visión de Estado basada en la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad, integrando este activo con el Canal de Panamá, los puertos, el ferrocarril, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y las zonas francas.

APEDE también respaldó que el Estado mantenga la propiedad de la empresa, pero con la participación de un operador privado especializado que garantice una gestión técnica y eficiente, alejada de intereses políticos.

Asimismo, solicitó transparencia sobre las condiciones de la compra, su financiamiento y el modelo de administración que se implementará, así como un gobierno corporativo integrado por profesionales independientes.

El gremio destacó que, durante sus 48 años de operación bajo un esquema de alianza público-privada, Petroterminal de Panamá ha aportado más de 1,400 millones de dólares al Estado en impuestos y dividendos.