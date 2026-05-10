La APEDE respalda ley de sustancia económica para atraer inversión

Giulia De Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), afirmó que Panamá necesita consolidarse como un país confiable para la inversión extranjera y destacó que el proyecto de ley de sustancia económica, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional, representa una oportunidad para fortalecer la credibilidad internacional del país.

La empresarial señaló que “la iniciativa no busca aumentar impuestos, sino alinearse con estándares internacionales y mejorar la percepción de riesgo de Panamá, especialmente ante su permanencia en la lista de la Unión Europea de países no cooperantes en materia fiscal”. Según comentó, esta condición ha generado mayores controles, costos y trabas para empresas multinacionales que operan desde el país.

De Sanctis indicó que “en el contexto global actual, ya no basta con contar con ventajas logísticas o ubicación geográfica estratégica, ya que los inversionistas buscan mercados con transparencia, seguridad jurídica, reglas claras y estabilidad”. En ese sentido, sostuvo que una legislación sobre sustancia económica permitiría atraer empresas con operaciones reales, capaces de generar empleo, transferencia de conocimiento y encadenamientos productivos sostenibles.

Asimismo, explicó que “el principio de sustancia económica establece que las empresas multinacionales deben tener presencia y actividad genuina en el país donde están constituidas, incluyendo personal, toma de decisiones y operaciones reales”. A su juicio, esto favorecería la llegada de compañías que impulsen sectores como tecnología, logística, servicios profesionales y bienes raíces.

Finalmente, la presidenta de APEDE aseguró que Panamá tiene el potencial para consolidarse como un hub regional de inversión de alto nivel, siempre que fortalezca su credibilidad, modernice sus reglas y mantenga un entorno atractivo para las empresas que buscan invertir y crecer a largo plazo.