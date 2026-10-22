La Alcaldía de Panamá establece horarios especiales para el expendio de bebidas alcohólicas durante las festividades de noviembre y diciembre

La Alcaldía de Panamá informó que, mediante el Decreto Alcaldicio N.° 9 del 7 de octubre de 2026, se establecieron horarios especiales en el distrito capitalino con motivo de las festividades de noviembre y diciembre de 2026.

Según el comunicado oficial, el 3 de noviembre el expendio estará permitido desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente. En tanto, el 4, 5, 9 y 27 de noviembre, así como el 7, 24 y 31 de diciembre, la venta iniciará dentro del horario regular de cada local y se extenderá hasta las 6:00 a. m. del día posterior. Esta disposición aplica únicamente a los establecimientos que cuenten con un permiso nocturno vigente expedido por la Alcaldía. Asimismo, este mismo marco horario regirá para los permisos de actividades comerciales, recreativas, sociales o benéficas que generen ruido de forma temporal.

La entidad aclaró que quedan exceptuados los establecimientos contemplados en los artículos 2 y 3 del Decreto Alcaldicio N.° 5 del 4 de agosto de 2026, los cuales se mantendrán regidos por dicha normativa. Además, indicó que la Policía Municipal, los inspectores municipales y el personal de Cumplimiento velarán por la observancia de estas medidas, con el apoyo de la Fuerza Pública cuando resulte necesario.