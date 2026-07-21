Economía

La ACODECO reitera aplicar descuento a jubilados

La ACODECO reitera aplicar descuento a jubilados
ML | Dos personas jubiladas asisten a un restaurante para comer, observan el menú.
La ACODECO reitera aplicar descuento a jubilados
ML | Edificio de la Asamblea Nacional de Diputados.
Yalena Ortiz
21 de julio de 2026

La Autoridad de Protección al Consumidor de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) hizo un llamado a los restaurantes a recordar la aplicación de la Ley 6 de 1987, que concede descuentos del 25% en restaurantes y 15% en comidas rápidas a jubilados y adultos mayores.

El pronunciamiento se da tras las constantes denuncias contra algunos agentes económicos que aplican “ofertas permanentes” con la finalidad de no otorgar el beneficio a los jubilados; además de mantener ofertas para “inflar” los precios.

Raúl Lindo, subdirector de la ACODECO, reveló que los consumidores presentan denuncias de manera constante debido a que los locales comerciales se niegan a aplicar el descuento correspondiente o calculan un porcentaje incorrecto.

“Cuando un establecimiento se niega a prestar los servicios en las condiciones y con las tarifas establecidas en la Ley 6, puede ser sancionado por la ACODECO con multas de B/.50.00 a B/.5,000.00, las cuales ingresarán al Fondo Especial para Jubilados y Pensionados”, precisó.

La Ley establece un descuento del 25% del consumo individual de comida en cualquier restaurante y un 15% de descuento en los establecimientos de expendio de comidas rápidas con franquicias nacionales e internacionales.

Una de las tácticas más denunciadas es el uso de supuestas ofertas para bloquear los beneficios de la tercera edad. Al respecto, Jaime Guzmán, jefe del departamento de Investigación del Consumidor de la ACODECO, aclaró que, de acuerdo con el artículo 64 de la Ley 45 de 2007, ninguna promoción puede ser permanente ni exceder los tres meses; de lo contrario, el precio rebajado pasa a ser legalmente el nuevo precio regular.

Guzmán dijo que “de acuerdo con lo que dispone el artículo 64 de la Ley N.° 45 de 2007, se debe indicar el precio más bajo en que fue vendido el producto por el establecimiento en los últimos tres meses. Cuando se trata de una venta especial, sea cual fuera su denominación, en la que se da a entender que el precio regular ha sido rebajado, debe indicarse la duración o la cantidad mínima de unidades”.

Las faltas más comunes son por el no otorgamiento del beneficio o por aplicar un porcentaje de descuento incorrecto.
1987
se estableció la ley que otorga beneficios a jubilados, pensionados y la tercera edad.
La Asamblea debate implementar descuentos en las promociones

ml | Las organizaciones de la tercera edad, como el Movimiento Mundos, impulsan el anteproyecto de ley 226, que pretende, entre otras cosas, que se aplique el descuento en restaurantes, fondas y franquicias, incluso en platos con promoción.

“Muchos establecimientos ponen un precio superior dos o tres días antes y luego aducen un 20% de descuento; otros tienen ofertas eternas para evitar aplicar los descuentos a jubilados. Eso lo he observado, por ello estamos impulsando el proyecto 226, que establece un 20% adicional sobre el precio del plato en promoción”, explicó Guillermo Cortés, miembro de la agrupación.

La iniciativa, presentada ante el pleno de la Asamblea Nacional, por el diputado Javier Sucre, ya fue aprobada en primer debate en el periodo legislativo anterior y se encuentra en el orden del día para su segunda discusión.

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