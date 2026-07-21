La ACODECO reitera aplicar descuento a jubilados

La Autoridad de Protección al Consumidor de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) hizo un llamado a los restaurantes a recordar la aplicación de la Ley 6 de 1987, que concede descuentos del 25% en restaurantes y 15% en comidas rápidas a jubilados y adultos mayores.

El pronunciamiento se da tras las constantes denuncias contra algunos agentes económicos que aplican “ofertas permanentes” con la finalidad de no otorgar el beneficio a los jubilados; además de mantener ofertas para “inflar” los precios.

Raúl Lindo, subdirector de la ACODECO, reveló que los consumidores presentan denuncias de manera constante debido a que los locales comerciales se niegan a aplicar el descuento correspondiente o calculan un porcentaje incorrecto.

“Cuando un establecimiento se niega a prestar los servicios en las condiciones y con las tarifas establecidas en la Ley 6, puede ser sancionado por la ACODECO con multas de B/.50.00 a B/.5,000.00, las cuales ingresarán al Fondo Especial para Jubilados y Pensionados”, precisó.

La Ley establece un descuento del 25% del consumo individual de comida en cualquier restaurante y un 15% de descuento en los establecimientos de expendio de comidas rápidas con franquicias nacionales e internacionales.

Una de las tácticas más denunciadas es el uso de supuestas ofertas para bloquear los beneficios de la tercera edad. Al respecto, Jaime Guzmán, jefe del departamento de Investigación del Consumidor de la ACODECO, aclaró que, de acuerdo con el artículo 64 de la Ley 45 de 2007, ninguna promoción puede ser permanente ni exceder los tres meses; de lo contrario, el precio rebajado pasa a ser legalmente el nuevo precio regular.

Guzmán dijo que “de acuerdo con lo que dispone el artículo 64 de la Ley N.° 45 de 2007, se debe indicar el precio más bajo en que fue vendido el producto por el establecimiento en los últimos tres meses. Cuando se trata de una venta especial, sea cual fuera su denominación, en la que se da a entender que el precio regular ha sido rebajado, debe indicarse la duración o la cantidad mínima de unidades”.