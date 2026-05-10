La ACODECO refuerza acciones para promover la libre competencia

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), informó que mantiene jornadas de promoción y educación dirigidas a estudiantes universitarios, consumidores y emprendedores, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre la importancia de los mercados libres y competitivos en Panamá.

La subdirectora nacional de Libre Competencia, Joancy Chávez, explicó que “estas actividades buscan crear conciencia sobre los beneficios de la libre competencia, entre ellos mejores precios, mayor variedad de productos y servicios, innovación y más opciones para los consumidores”.

La entidad indicó que, además de las capacitaciones, desarrolla investigaciones administrativas relacionadas con prácticas contrarias a la libre competencia y participa en procesos de abogacía en licitaciones públicas, recomendando condiciones que permitan una mayor participación de oferentes y procesos más transparentes.

Asimismo, la ACODECO advirtió que algunas señales de alerta sobre posibles irregularidades en el mercado incluyen aumentos simultáneos de precios, disminución de opciones para el consumidor y limitaciones en la oferta de productos o servicios.

En ese contexto, destacó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) resaltó recientemente la importancia de fortalecer la institucionalidad y modernizar las normas de competencia en Panamá para garantizar mercados más transparentes, dinámicos y competitivos.