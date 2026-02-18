La Acodeco recibió 498 quejas por incumplimiento de la ley de descuentos para jubilados

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que durante el año pasado atendió 498 quejas y denuncias por incumplimientos a la Ley 6 de 1987, normativa que garantiza descuentos y trato preferencial a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

Según cifras del Departamento de Investigación de la entidad, se registraron 138 casos de incumplimiento de la tasa de interés especial y 118 por la falta de aplicación del 25% de descuento en restaurantes. También se reportaron 93 situaciones por ausencia de letreros visibles que informen sobre estos beneficios y 59 por no aplicar el interés preferencial en préstamos.

Otros incumplimientos detectados fueron 23 casos por no otorgar el 15% de descuento en comidas rápidas, 16 por negarse a aplicar el descuento correspondiente y 11 por no validar el 25% en transporte aéreo.

Por lo que, Acodeco impuso 63 sanciones en primera instancia, por un total de B/. 27,460.00.

La institución explicó que cada denuncia recibida genera un informe que se remite al Departamento de Verificación, encargado de realizar inspecciones en los establecimientos señalados.

De confirmarse la falta, se levanta un acta y se inicia el proceso sancionador correspondiente. La Acodeco recordó que la Ley 6 de 1987 no contempla descuentos en servicios como cable o internet, por lo que estos casos no califican como infracciones dentro de este marco legal.