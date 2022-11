Justo & Bueno anuncia cierre definitivo

Inversiones Encanto, S.A., que es la sociedad propietaria de las tiendas Justo & Bueno, informó que tras descubrir nuevas irregularidades en el flujo de la empresa, el proceso de reorganización que había sido aprobado no podrá ponerse en marcha, por lo que se anunció el cierre.

Se detalló que a mediados de septiembre de 2022, personal de los nuevos accionistas tuvieron acceso a las cuentas y documentación contable de la gerencia de la empresa, momento en que se encontraron con una serie de hallazgos adicionales que se desconocían y que “financiera y legalmente, muy a nuestro pesar, hacen inviable el recién aprobado Plan de Reorganización y Continuidad de la Empresa”.

“Esto aunado a una perspectiva económica desfavorable, con altos niveles de inflación a nivel internacional y un ambiente de tasa de interés hacia al alza. Entendemos y reconocemos que respecto del dinero que hemos aportado a la fecha -certificado por el agente fiduciario y debidamente contabilizado - no se tiene ninguna probabilidad de recuperación y que nuestro interés genuino de reflotar la empresa y principalmente mantener las fuentes de trabajos de cientos de colaboradores y proveedores, no será posible llevarlo a término y no ha tenido, un final positivo para ninguna de las partes involucradas”, resalta el equipo de Inversiones Encanto.

Explican que aceptan la pérdida de más de US$9 millones de dólares, “que con la mejor voluntad y fe invertimos en recuperar la actividad económica de la cadena de tiendas”. También extendieron su agradecimiento a los colaboradores de la empresa por “la paciencia que han tenido a través de todo este difícil proceso. Igualmente agradecemos a todos los proveedores y arrendadores, que nos apoyaron durante la realización del proceso de Reorganización Conciliada”.

A los arrendadores se les indicó que se les entregarán las llaves de los locales y a los proveedores que mantengan equipos se les solicitó que gestionen la recuperación y retiro de los bienes.

Recordaron que la situación financiera de la empresa a finales del 2021 era precaria. “Contaba con más de US$47 millones en deudas a proveedores. US$3 millones en deuda a arrendadores de locales comerciales, y adicionalmente tenía una deuda de la Caja del Seguro Social”, comenta la sociedad.