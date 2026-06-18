JP Morgan: reapertura de la mina en 2027 impulsaría el crecimiento del país

La posible reapertura del proyecto minero Cobre Panamá para el segundo semestre de 2027 representará una “oportunidad país” que debería proporcionar un “impulso adicional al crecimiento económico del país, a las cuentas fiscales y a las cuentas externas”, así lo destaca un informe de JP Morgan, publicado ayer.

El documento detalla que “a pesar de las medidas importantes adoptadas para estabilizar la perspectiva fiscal, el sólido perfil de crecimiento de Panamá sigue siendo el principal ancla fiscal del país. La economía se ha mantenido resiliente, con un crecimiento del 4.3% el año pasado y avanzando a un ritmo del 4% a la fecha”.

JP Morgan estima que “los ingresos del Canal y la posible reapertura de Cobre Panamá ofrecen un potencial de mejora significativo para la trayectoria fiscal que Moody’s reconoce”.

El informe señala que “la reapertura prevista ofrece un riesgo al alza explícito para el desempeño fiscal, que nuestros economistas estiman en aproximadamente 4% del Producto Interno Bruto (PIB) cuando esté totalmente operativo y debería aportar un impulso significativo al crecimiento (aunque probablemente no antes de la segunda mitad de 2027).

El estudio realizado plantea que, con la Auditoría Integral publicada, el equipo interinstitucional conformado y el apoyo de expertos internacionales, Panamá cuenta hoy con una base técnica para avanzar hacia una decisión seria sobre la reapertura de la mina. Ya no se trata de especulación, sino de un proceso con información técnica disponible.

Para JP Morgan, reabrir Cobre Panamá demostraría que el país puede atraer inversión, generar empleo y resolver temas estratégicos con visión de futuro. Sería un mensaje al mercado de que Panamá puede gestionar proyectos de gran escala y cumplir acuerdos.

JP Morgan también observó que el swap de incumplimiento crediticio (CDS, por sus siglas en inglés) de Panamá tiende a normalizarse a medida que los desarrollos recientes sobre crecimiento, consolidación fiscal y las negociaciones mineras mantienen a Moody’s en el campamento de grado de inversión.