$!Isla Coiba: principal destino turístico de Panamá con ecoturismo y aventura

Considerada como uno los principales destinos turísticos de Panamá, Isla Coiba, ubicada en la provincia de Veraguas, ofrece a los visitantes nacionales y extranjeros una serie de actividades que van desde playas, ecoturismo, avistamiento de ballenas, recorridos en lancha, buceo, snorkel y senderismo.

En Isla Coiba también se encuentran las islas Cébaco, Gobernadora y Leones, que forman parte de la zona de amortiguamiento del parque.

En este refugio de vida silvestre se puede hacer snorkel, un tipo de buceo que permite observar los arrecifes y la variedad de peces cerca de la superficie del agua.

Rodrigo Báez, presidente de la Cámara de Turismo de Veraguas, dijo que “llegar a esta isla va a depender del lugar donde se embarquen hacia Coiba. Por ejemplo, desde Santa Catalina, puede ser una hora y media y desde la ciudad capital, hasta siete horas”.

Rodrigo Báez explicó que los costos para visitar Coiba pueden iniciar desde “unos 75 dólares, dependiendo del lugar de embarque y del transportista”. Añadió que “un paquete completo puede alcanzar entre 350 y 400 dólares”.

Asimismo, el empresario destacó que “los alojamientos más cercanos a Coiba se encuentran en Santa Catalina, Mariato y Santiago y hay opciones económicas desde 35 a 40 dólares por noche en hostales, hasta hospedajes de mayor categoría que pueden costar entre 200 y 300 dólares”.

Por su parte, Ángelo Solanilla, miembro de la Cámara de Turismo de Veraguas, aseguró que “en Coiba se pueden realizar diversas actividades, como ecoturismo, avistamiento de ballenas, recorridos en lancha, buceo, snorkel, senderismo y disfrute de sus playas”.

En cuanto a su gastronomía, Solanilla manifestó que “los tours a Coiba suelen incluir un aperitivo, pero se recomienda llevar comida y bebida, preferiblemente en envases reutilizables, ya que en esta zona no se permite el ingreso de plástico para preservar su naturaleza”.