$!Inicia la cuenta regresiva para el Teleférico

“Al igual que el Metro de Panamá lo ha hecho en todos sus proyectos, todas aquellas personas que resulten afectadas producto de la estructura del sistema serán reubicadas, cumpliendo con todos los procesos y parámetros legales establecidos”.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó ayer la orden de proceder para la ejecución del Teleférico de Panamá y San Miguelito, adjudicado a la empresa Doppelmayr por un monto de B/. 255,163,788.03.

Con este acto se da inicio formal al periodo contractual de 30 meses para la construcción de la obra. “De cumplirse el cronograma sin inconvenientes, el sistema entraría en operación entre finales de 2028 e inicios de 2029”, planteó el ingeniero Alex Quirós, administrador del proyecto por parte del Metro de Panamá.

Explicó que, tras la entrega del documento, se inicia una nueva fase: “Hoy se cumple un hito importante dentro de este proyecto. Se comenzará con los diseños finales del sistema, considerando la información técnica y los estudios geológicos de la zona, además de la planificación de los frentes de trabajo en función de la metodología y el cronograma del contratista”. Estimó que las obras iniciales empezarían formalmente a finales de este año.

Quirós destacó que se trata de una tecnología nueva, tal como lo fue hace 15 años la Línea 1 del Metro, por lo que se requerirá personal especializado que vendrá al país a capacitar al personal panameño, no solo para la etapa de construcción, sino también para la operación y el mantenimiento de la obra.