Incumplimiento de garantía: principal motivo de quejas en Acodeco

Durante el primer trimestre de 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió 814 quejas a nivel nacional, que representan un monto total de B/. 9,185,114.89, informó la institución.

Entre las actividades económicas con mayor número de reclamaciones destacan los almacenes por departamento, con 120 quejas; seguidos por las inmobiliarias, con 98 casos; electrodomésticos y equipos electrónicos, con 64; celulares, con 44; y eventos artísticos, con 28 quejas.

En cuanto a los principales motivos de reclamación, sobresale el incumplimiento de garantía, con 330 quejas que representan B/. 3,032,318.17.

Le siguen la falta de información, con 144 casos por B/. 934,693.83; la devolución de dinero, con 93 quejas por B/. 1,261,176.71; el incumplimiento de servicio, con 63 casos por B/. 78,085.54; y la resolución de contrato, con 51 reclamaciones que suman B/. 27,100.30.

Durante este mismo período, la Acodeco logró resolver 395 quejas a favor de los consumidores por un monto total de B/. 5,189,905.11, lo que evidencia la efectividad de los mecanismos de atención, conciliación y mediación implementados por la institución.

Dentro de estos resultados favorables, se registraron 159 acuerdos y resoluciones, que representan B/. 3,409,650.77, mediante soluciones como devoluciones de dinero, reemplazos de productos, reparaciones, entregas pendientes o aclaraciones entre las partes. Asimismo, se contabilizaron 228 desistimientos, por B/. 1,722,112.34, y ocho casos de abandono por parte de los consumidores, que suman B/. 58,142.00.