Inauguran tienda del IMA en mercado público de Alcalde Díaz

La tienda número 14 del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) a nivel nacional fue inaugurada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, dentro del Mercado Municipal de Alcalde Díaz.

El mandatario llegó acompañado de la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, y de Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia; recorrió los puestos del mercado y les confirmó que esta “Tienda del Pueblo” será permanente.

Durante la visita, se le presentó al mandatario la próxima canasta navideña del IMA que estará disponible para fin de año. La canasta llevará jamón picnic, arroz, guandú, aceitunas, mayonesa, mostaza, piña en rodajas, vegetales en lata, condimentos y más.

“Excelente noticia. Comida barata, buena, directo del productor nacional a la mesa”, expresó Mulino. “Próximamente estaremos inaugurando más. Este es un esfuerzo enorme que hace el Gobierno nacional con la adquisición de estos productos, que evidentemente van subsidiados para los panameños”.

De acuerdo con el director general del IMA, Nilo Murillo Robles, estas instalaciones atenderán mensualmente a más de 200,000 personas, fortaleciendo la seguridad alimentaria y aliviando la carga económica de los hogares, especialmente en el área de Panamá Norte.

“Con esta decimocuarta tienda en todo el país, ubicada estratégicamente en el Mercado Municipal de Alcalde Díaz, continuamos ampliando nuestra cobertura en Panamá Norte. Nuestro objetivo es ofrecer a las familias productos frescos y de calidad a precios accesibles, contribuyendo a la seguridad alimentaria de la región”, destacó Murillo Robles.

Murillo añadió que la red de tiendas del IMA continuará creciendo con próximas aperturas en Aguadulce, Monjarás de Calobre, Atalaya, Cañazas y Río Hato.